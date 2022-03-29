Роналду поедет на ЧМ в Катар. Португалия справилась с Северной Македонией

В решающем матче квалификации чемпионата мира 2022 сборная Португалии одержала победу над командой Северной Македонии (2:0).
Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту. У хозяев дублем отметился полузащитник Бруну Фернандеш.
Таким образом, сборная Португалии вышла в финальную часть чемпионата мира.
Квалификация ЧМ-2022
Финал, 29 марта, Порту
Португалия – Северная Македония – 2:0
Голы: Бруну Фернандеш, 32, 65.
Португалия: Кошта, Нуну Мендеш, Пепе, Жоау Канселу, Жоау Моутинью (Витинья, 90+1), Бернарду Силва (Матеус Нунес, 87), Бруну Фернандеш (Жоау Феликс, 87), Данилу Перрейра, Отавиу (Виллиам Карвалью, 77), Криштиану Роналду, Диогу Жота (Леау, 76)
Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Алиоски, Ристовски, Велковски, Адеми, Эльмас (Николов, 87), Барди, Ристовски (Миовски, 46), Костадинов (Ашковски, 75), Трайковски (Чурлинов, 59)
Предупреждения: Жоау Канселу, 68 – Муслиу, 68, Алиоски, 74.
Судья: Тэйлор (Англия)
Источник — Sport.ua
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