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Роналду поедет на ЧМ в Катар. Португалия справилась с Северной Македонией

Дубль в решающем матче квалификации оформил Бруну Фернандеш

  • 29.03.2022 23:50
  • 480 просмотров
  • 1 комментарий
Роналду поедет на ЧМ в Катар. Португалия справилась с Северной Македонией
© Getty Images/Global Images Ukraine

В решающем матче квалификации чемпионата мира 2022 сборная Португалии одержала победу над командой Северной Македонии (2:0).

Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту. У хозяев дублем отметился полузащитник Бруну Фернандеш.

Таким образом, сборная Португалии вышла в финальную часть чемпионата мира.

Квалификация ЧМ-2022

Финал, 29 марта, Порту

Португалия – Северная Македония – 2:0

Голы: Бруну Фернандеш, 32, 65.

Португалия: Кошта, Нуну Мендеш, Пепе, Жоау Канселу, Жоау Моутинью (Витинья, 90+1), Бернарду Силва (Матеус Нунес, 87), Бруну Фернандеш (Жоау Феликс, 87), Данилу Перрейра, Отавиу (Виллиам Карвалью, 77), Криштиану Роналду, Диогу Жота (Леау, 76)

Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Алиоски, Ристовски, Велковски, Адеми, Эльмас (Николов, 87), Барди, Ристовски (Миовски, 46), Костадинов (Ашковски, 75), Трайковски (Чурлинов, 59)

Предупреждения: Жоау Канселу, 68 – Муслиу, 68, Алиоски, 74.

Судья: Тэйлор (Англия)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Ivan Vismutenko, 29.03.2022 23:56
    0
    Ну тут без шансов для СМ было. Да и повезло португезам две игры дома лабать.
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