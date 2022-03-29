ОФИЦИАЛЬНО. Известны дата и место проведения матча ЮЛЧ Динамо – Спортинг

«Динамо» Киев сообщает о том, что УЕФА официально утвердил дату и место проведения матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА «Динамо» U-19 – «Спортинг» U-19.
Как и сообщалось ранее, матча пройдет на нейтральном поле в Бухаресте. Дата проведения поединка – 7 апреля, начало матча – в 15:00 по Киеву.
Ранее «Динамо» в рамках подготовки к матчу разгромило «Рапид» со счетом 5:2.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.