ОФИЦИАЛЬНО. Известны дата и место проведения матча ЮЛЧ Динамо – Спортинг

«Динамо» Киев сообщает о том, что УЕФА официально утвердил дату и место проведения матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА «Динамо» U-19 – «Спортинг» U-19.

Как и сообщалось ранее, матча пройдет на нейтральном поле в Бухаресте. Дата проведения поединка – 7 апреля, начало матча – в 15:00 по Киеву.

Ранее «Динамо» в рамках подготовки к матчу разгромило «Рапид» со счетом 5:2.