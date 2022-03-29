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ОФИЦИАЛЬНО. Известны дата и место проведения матча ЮЛЧ Динамо – Спортинг

УЕФА официально утвердил дату проведения поединка

  • 29.03.2022 14:28
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  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Известны дата и место проведения матча ЮЛЧ Динамо – Спортинг

«Динамо» Киев сообщает о том, что УЕФА официально утвердил дату и место проведения матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА «Динамо» U-19 – «Спортинг» U-19.

Как и сообщалось ранее, матча пройдет на нейтральном поле в Бухаресте. Дата проведения поединка – 7 апреля, начало матча – в 15:00 по Киеву.

Ранее «Динамо» в рамках подготовки к матчу разгромило «Рапид» со счетом 5:2.

Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
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    online
    Maks Maks, 29.03.2022 14:38
    0
    Вперед кияни. Порадуйте гарною грою та перемогою. Позитивні емоції від гри улюбленої команди зайвими не будуть
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