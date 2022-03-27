Людмила Киченок завершила выступление на турнире в Майами

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила борьбу на крупном турнире WTA 1000 в Майами.
В матче второго круга украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии проиграла тандему Ализе Корне / Жиль Тахйман (Франция / Швейцария).
Майами. Второй круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Ализе Корне / Жиль Тахйман – 1:6, 3:6
Ранее парный турнир покинули Надежда Киченок и Ангелина Калинина.
Источник — Sport.ua
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