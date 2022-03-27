Калинина не смогла выиграть парный матч на турнире в Майами

Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила выступления на турнире WTA 1000 в Майами в парном разряде.
В матче первого раунда украинка в дуэте с Еленой Рыбакиной из Казахстана проиграла тандему Белинда Бенчич / Ана Конюх (Швейцария / Хорватия).
Майами. Первый круг
Ангелина Калинина / Елена Рыбакина – Белинда Бенчич / Ана Конюх – 2:6, 7:6(4), 7-10
Отметим, что Калинина продолжает борьбу в одиночном разряде, где уже дошла до третьего круга.
Источник — Sport.ua
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