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Калинина не смогла выиграть парный матч на турнире в Майами

Ангелина продолжит борьбу лишь в одиночке

  • 27.03.2022 00:30
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Калинина не смогла выиграть парный матч на турнире в Майами
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила выступления на турнире WTA 1000 в Майами в парном разряде.
 
В матче первого раунда украинка в дуэте с Еленой Рыбакиной из Казахстана проиграла тандему Белинда Бенчич / Ана Конюх (Швейцария / Хорватия).
 
Майами. Первый круг
Ангелина Калинина / Елена Рыбакина – Белинда Бенчич / Ана Конюх – 2:6, 7:6(4), 7-10
 
Отметим, что Калинина продолжает борьбу в одиночном разряде, где уже дошла до третьего круга.

Источник — Sport.ua

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