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Нидерланды
4 : 2
Дания
26.03.2022, FT

Нидерланды – Дания – 4:2. Голевое возвращение Эриксена. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского поединка

  • 27.03.2022 04:58
  • 161 просмотр
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Нидерланды – Дания – 4:2. Голевое возвращение Эриксена. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу состоялся товарищеский матч, в котором сборная Нидерландов обыграла Данию со счетом 4:2.

Второй гол своей команды в ворота «оранжевых» забил Кристиан Эриксен, который проводил первый матч за Данию после жуткой травмы на Евро-2020.

События матча
71' ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергвейн (Нидерланды).
47' ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Эриксен (Дания).
38' ГОЛ ! С пенальти забил Мемфис Депай (Нидерланды).
29' ГОЛ ! Мяч забил Натан Эйк (Нидерланды).
20' ГОЛ ! Мяч забил Янник Вестергаард (Дания).
16' ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергвейн (Нидерланды).

Источник — YouTube

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