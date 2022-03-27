Нидерланды

В субботу состоялся товарищеский матч, в котором сборная Нидерландов обыграла Данию со счетом 4:2.

Второй гол своей команды в ворота «оранжевых» забил Кристиан Эриксен, который проводил первый матч за Данию после жуткой травмы на Евро-2020.