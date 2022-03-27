В субботу состоялся товарищеский матч, в котором сборная Нидерландов обыграла Данию со счетом 4:2.
Второй гол своей команды в ворота «оранжевых» забил Кристиан Эриксен, который проводил первый матч за Данию после жуткой травмы на Евро-2020.
События матча
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергвейн (Нидерланды).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Эриксен (Дания).
|38'
|ГОЛ ! С пенальти забил Мемфис Депай (Нидерланды).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Натан Эйк (Нидерланды).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Янник Вестергаард (Дания).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергвейн (Нидерланды).
Источник — YouTube
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