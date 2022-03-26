ФОТО. Нет войне. Россиянка Звонарева выразила свою позицию в Майами

Экс-вторая ракетка мира Вера Звонарева проиграла в третьем раунде соревнований в Майами американке Даниэль Коллинс (1:6, 4:6).
На матч представительница рф вышла в козырьке с надписью: «Нет войне».
Отметим, что Звонарева в финале квалификации одолела Лесю Цуренко, которая также играла во втором круге основы в качестве лаки-лузера.
Источник — Reuters
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