Цуренко проиграла россиянке в квалификации турнира WTA в Майами

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 135) проиграла матч квалификации хардового турнира WTA 1000 в американском Майами.

В решающем матче отбора украинка в трех сетах проиграла россиянке Вере Звонаревой (WTA 117). Выиграв первый сет (6:3), Леся уступила в двух следующих. При этом Цуренко чуть не получила баранку в третьем сете: при счете 0:5 она взяла длва гейма, но не более того.

WTA 1000. Майами (США)

Женщины, финал квалификации

Леся Цуренко (Украина) – Вера Звонарева (без флага) – 6:3, 4:6, 2:6

В основной сетке турнира выступают украинки Элина Свитолина, Марта Костюк и Ангелина Калинина.