Цуренко проиграла россиянке в квалификации турнира WTA в Майами

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 135) проиграла матч квалификации хардового турнира WTA 1000 в американском Майами.
В решающем матче отбора украинка в трех сетах проиграла россиянке Вере Звонаревой (WTA 117). Выиграв первый сет (6:3), Леся уступила в двух следующих. При этом Цуренко чуть не получила баранку в третьем сете: при счете 0:5 она взяла длва гейма, но не более того.
WTA 1000. Майами (США)
Женщины, финал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Вера Звонарева (без флага) – 6:3, 4:6, 2:6
В основной сетке турнира выступают украинки Элина Свитолина, Марта Костюк и Ангелина Калинина.
Источник — Sport.ua
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