ОФИЦИАЛЬНО. Кочергин – игрок Ракува

Польский «Ракув» официально сообщил о подписании контракта с полузащитником «Зари» Владиславом Кочергиным.

Соглашение сроком на три года было подписано еще 25 января и должно было вступить в силу с лета, после того, как истечет контракт Кочергина с «Зарей». Однако временные изменения в трансферный регламент ФИФА позволили «Ракуву» оформить трансфер уже сейчас.

«Очень рад быть здесь, и меня так тепло встретили. Я хотел бы вернуться к обычным тренировкам, чтобы моя игра как можно скорее помогла команде. Горжусь тем, что буду играть в Польше, и благодарю поляков за то, что они так помогают Украине», - прокомментировал свой переход Кочергин.