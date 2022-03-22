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Кочергин продолжит карьеру в Польше

Полузащитник «Зари» уже покинул Украину

  • 22.03.2022 13:42
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Кочергин продолжит карьеру в Польше
© ФК Заря. Владислав Кочергин

По информации источника, 25-летний полузащитник «Зари» Владислав Кочергин сегодня должен подписать контракт с «Рахувом». Кочергин вместе с семьей выехал в Молдову, где занимался по индивидуальной программе, пока решался вопрос с его трудоустройством.

Еще одним кандидатом на Кочергина является «Легия», которая предлагает лучшие финансовые условия. Контракт украинца с «Зарей» заканчивается летом. Отметим, что осенью Кочергин был переведен в дубль и не играл за основной состав, но зимой конфликт игрока с клубом был исчерпан и он проходил сборы с первой командой.

Источник — ТаТоТаке

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