Кочергин продолжит карьеру в Польше

По информации источника, 25-летний полузащитник «Зари» Владислав Кочергин сегодня должен подписать контракт с «Рахувом». Кочергин вместе с семьей выехал в Молдову, где занимался по индивидуальной программе, пока решался вопрос с его трудоустройством.

Еще одним кандидатом на Кочергина является «Легия», которая предлагает лучшие финансовые условия. Контракт украинца с «Зарей» заканчивается летом. Отметим, что осенью Кочергин был переведен в дубль и не играл за основной состав, но зимой конфликт игрока с клубом был исчерпан и он проходил сборы с первой командой.