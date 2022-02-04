Конфликт Кочергина с луганской Зарей исчерпан

Завтра, пятого февраля, луганская «Заря» отправится на второй сбор в Турцию.

В составе команды Виктора Скрипника должен быть футболист, который пропустил первый этап подготовки луганчан, а также осеннюю часть чемпионата – полузащитник Владислав Кочергин.

В итоге, по имеющейся информации, в результате длительных переговоров Владислав Кочергин и футбольный клуб «Заря» практически уладили все вопросы, возникшие между игроком и луганчанами в последнее время.

Футболист был переведен в дубль «Зари» и даже не тренировался с основным составом по причине в расхождении мнений о продлении контракта.

Несмотря на то, что футболист попал в список игроков, отправляющихся в Турцию, говорить о том, что Кочергин продлит контракт с «Зарей», который заканчивается летом 2022 года, не приходится.