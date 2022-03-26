Юрий ВИРТ: «Команду Вереса временно распустили»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о ситуации в клубе после начала полномасштабной войны с россией:
«Мы вместе с руководством собрались, поговорили и решили временно распустить команду. Все футболисты поехали туда, где их семьи.
До 24 февраля «Верес» полностью рассчитался с игроками и тренерским штабом. Задолженностей по зарплатам нет. Что касается дальнейшего, нам сообщили: пока идет война, все мы будем получать символические жалованья.
Централизованных тренировок у нас сейчас нет. Как я уже сказал, вся команда разъехалась, и каждый футболист поддерживает физическую форму индивидуально — как позволяют условия.
А условия, как можно догадаться, не всегда позволяют. Я знаю, что почти все игроки, которые сейчас в Ровно, занимаются конкретным делом: разгружают гуманитарную помощь, которая поступает из Запада. Это правильно, не до футбола сейчас».
Ранее Вирт пожертвовал 220 тысяч гривен ВСУ.
Источник — FanDay
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