Вирт пожертвовал 220 тысяч гривен украинской армии

Главный тренер «Вереса» и экс-вратарь «Шахтера» Юрий Вирт продал свою медаль победителя Кубка УЕФА-2009 на аукционе за 220 тысяч гривен. Торги продолжались всего три дня.

Все вырученные средства тренер, как и обещал, передаст на нужды Вооруженных сил Украины.

«Я буду очень счастлив, если эти деньги помогут спасти хотя бы одну жизнь», - заявил Вирт.



ФК Верес