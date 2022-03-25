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Вирт пожертвовал 220 тысяч гривен украинской армии

Наставник «Вереса» продал свою медаль победителя Кубка УЕФА

  • 25.03.2022 23:09
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Вирт пожертвовал 220 тысяч гривен украинской армии
© ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» и экс-вратарь «Шахтера» Юрий Вирт продал свою медаль победителя Кубка УЕФА-2009 на аукционе за 220 тысяч гривен. Торги продолжались всего три дня.

Все вырученные средства тренер, как и обещал, передаст на нужды Вооруженных сил Украины.

«Я буду очень счастлив, если эти деньги помогут спасти хотя бы одну жизнь», - заявил Вирт.


ФК Верес

Источник — ФК Верес

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