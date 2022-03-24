Юрий ВИРТ: «Выставил на аукцион медаль за победу в Кубке УЕФА»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о своей мотивации выставить на аукцион «золотую» медаль с финала Кубка УЕФА сезона 2008/2009, в котором «Шахтер» победил «Вердер» со счетом 2:1.

– Сейчас в Украине тяжелое положение. Каждый человек хочет помочь, как может. На сегодняшний день я без оружия, но хотел помочь, финансово. Поэтому я принял решение выставить на аукцион медаль за победу в Кубке УЕФА сезона 2008/2009 в составе «Шахтера».

Я видел, что в социальных сетях футболисты проводят благотворительные аукционы. Многие выставляют футболки. У меня нет коллекции. Все футболки, которые были, я раздарил. Самым ценным у меня была эта медаль.

Когда я сказал жене о своем намерении, то она меня поддержала. Я выставил пост в сети, и у людей есть возможность ее купить.

– Есть ли активность? И кто фаворит?

– Активность есть. На сегодняшний день фаворитом является человек, который предложил за медаль двести тысяч гривен, - сказал Вирт.

Отметим, что аукцион проходит на странице в Инстаграм Юрия Вирта и будет продолжаться до сегодняшнего вечера. Все желающие могут поучаствовать в торгах. Вырученные за медаль деньги пойдут на помощь ВСУ.