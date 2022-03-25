Эрнан Креспо возглавил катарский клуб

Катарский клуб «Аль-Духаиль» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Эрнана Креспо. Соглашение с 46-летним аргентинцем рассчитано до лета 2023 года.

Это пятый клуб в самостоятельной тренерской карьере Креспо. Ранее он работал с итальянской «Моденой», аргентинскими «Бенфилдом» и «Дефенса и Хустисия» и бразильским «Сан-Паулу».