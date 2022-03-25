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Эрнан Креспо возглавил катарский клуб

Аргентинец стал главным тренером «Аль-Духаиля»

  • 25.03.2022 20:46
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Эрнан Креспо возглавил катарский клуб
© ФК Аль-Духаиль. Эрнан Креспо

Катарский клуб «Аль-Духаиль» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Эрнана Креспо. Соглашение с 46-летним аргентинцем рассчитано до лета 2023 года.

Это пятый клуб в самостоятельной тренерской карьере Креспо. Ранее он работал с итальянской «Моденой», аргентинскими «Бенфилдом» и «Дефенса и Хустисия» и бразильским «Сан-Паулу».

Источник — ФК Аль-Духаиль

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