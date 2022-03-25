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Олег ФЕДОРЧУК: «Не вижу оснований для проведения второй части чемпионата»

Специалист сделал неприятный прогноз о будущем украинского футбола

  • 25.03.2022 18:20
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Олег ФЕДОРЧУК: «Не вижу оснований для проведения второй части чемпионата»
© ФК Энергия. Олег Федорчук

Известный тренер и эксперт Олег Федорчук считает, что для рестарта чемпионата Украины придется прибегнуть к нестандартным решениям.
 
«В самом лучшем случае мы сможем вернуться к играм в середине мая. Или даже в конце этого месяца. А мы ведь должны отталкиваться от УЕФА, от европейского календаря. Сезон, насколько я помню, должен окончиться 21 мая. Словом – я не вижу оснований для проведения второй части чемпионата. Ни в одной из лиг.
 
Убежден: в следующем сезоне нас ждет большое переформатирование всего национального футбола. Всех лиг – не только УПЛ. Надо будет нарушить все нормы и правила – ситуация слишком нестандартная и тяжелая. Нет, по-моему, мнению, система из трех профессиональных лиг у нас останется. Но в каждой из них будет существенно меньше команд. Существенно.
 
По сути дела, уже половины команд просто не существует: футболисты не вернулись из тренировочных сборов, понемногу – и по-тихому – трудоустраиваясь в низших лигах близлежащих стран. Понятное дело, особенно все это ударит по клубам из наиболее пострадавших регионов: там еще несколько лет не будет футбола, не будет команд», – сказал Федорчук.

Источник — FanDay

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