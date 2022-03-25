В Шотландии не знают, когда может состояться матч против Украины

Ян Максвелл, исполнительный глава Шотландской ассоциации футбола, не знает, когда состоится матч плей-офф отбора ЧМ-2022 против Украины.
Пока игру перенесли на июнь.
«Ждем решение ФИФА. Мы хотим дать Украине все возможности для проведения матча. Сложно что-то предсказывать».
«Мы говорим о футболе в контексте войны», - сказал Максвелл.
Источник — BBC
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