Александр ПЕТРАКОВ: «Матч с Шотландией? Сейчас не до футбола, люди гибнут»

Тренер сборной Украины Александр Петраков не знает, когда может состояться перенесенный матч плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

«С ребятами я на связи. Постоянно общаюсь, в том числе с легионерами нашими. Для них футбол тоже отошел на второй план. Сейчас конец марта, у нас еще есть апрель и май».

«Еще посмотрим дату, на которую назначат наш матч с Шотландией. Там ведь еще Лига наций должна быть, календарь есть».

«Не знаю, что будет. Сейчас не футбола вообще, люди погибают», - сказал Петраков.