УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Александр ПЕТРАКОВ: «Матч с Шотландией? Сейчас не до футбола, люди гибнут»

Тренер не знает, состоится ли матч против Шотландии

  • 25.03.2022 13:52
  • 694 просмотра
  • 0 комментариев
Александр ПЕТРАКОВ: «Матч с Шотландией? Сейчас не до футбола, люди гибнут»
© uaf.ua

Тренер сборной Украины Александр Петраков не знает, когда может состояться перенесенный матч плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

«С ребятами я на связи. Постоянно общаюсь, в том числе с легионерами нашими. Для них футбол тоже отошел на второй план. Сейчас конец марта, у нас еще есть апрель и май».

«Еще посмотрим дату, на которую назначат наш матч с Шотландией. Там ведь еще Лига наций должна быть, календарь есть».

«Не знаю, что будет. Сейчас не футбола вообще, люди погибают», - сказал Петраков.

Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности