Рац объяснил, почему Пятова, Степаненко и Сидорчука не будет в Стяуа

Бывший защитник «Шахтера» Разван Рац рассказал, почему информация о возможном переходе «горняков» Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также капитана «Динамо» Сергея Сидорчука в румынский «Стяуа» является фейковой.

«Я поддерживаю с ними связь каждый день, потому что они находятся в 300 метрах от меня, от дома, где я живу. Я разговаривал с ними накануне, мы посмеялись вместе. Сначала они не смеялись, для них это было шоком. Я сказал им: «Проснитесь, это Румыния, вы не там, где вы думаете». Они не понимали, что и как».

«Слухи о «Стяуа»? Из того, что я читал, потому как не слышал этих слов лично, есть фраза, в которой владелец клуба говорит, что Мирча Луческу дал бы свое согласие от имени игроков. Не знаю правда ли это, лично не слышал. Но это было понято буквально».

«Нет, на данный момент варианта с Румынией для них не существует. Их предлагают в другие места, но на данный момент есть рекомендации не делать этого, от некоторых... Есть такие рекомендации. Потому что это все еще вопрос интерпретации».

«Они смогли пересечь границу с Румынией, потому что у них более трех детей. Официально с ними можно подписать контракты, но не думаю, что это произойдет. Они хотят тренироваться. Тем более, как профессиональный игрок, ты не можешь остаться на два месяца и ничего не делать. Это нормально», - сказал Рац.