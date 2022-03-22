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Пятов, Сидорчук и Степаненко опровергли переход в Стяуа

Информация оказалась фейком

  • 22.03.2022 22:52
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Пятов, Сидорчук и Степаненко опровергли переход в Стяуа
© Getty Images/Global Images Ukraine

Недавно в сети появилась информация о том, что Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко и Андрей Пятов до конца сезона станут игроками румынского «Стяуа».

Однако сразу после этого все три игрока опровергли эту информацию. Степаненко – у себя в Инстаграме, а Пятов и Сидорчук – в комментарии «Брутальному футболу»:

Источник — Sport.ua

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