Пятов, Сидорчук и Степаненко опровергли переход в Стяуа

Недавно в сети появилась информация о том, что Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко и Андрей Пятов до конца сезона станут игроками румынского «Стяуа».

Однако сразу после этого все три игрока опровергли эту информацию. Степаненко – у себя в Инстаграме, а Пятов и Сидорчук – в комментарии «Брутальному футболу»: