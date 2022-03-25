Сборная Италии второй раз подряд не квалифицировалась на чемпионат мира

Сборная Италии по футболу снова наступила на грабли непопадания в финальную часть чемпионата мира.



В стыковом матче против Северной Македонии итальянцы доминировали всю встречу, но сами забить не смогли и пропустили шальной выстрел в компенсированное ко второму тайму время.



Отметим, что команда Италии второй раз подряд не сыграет на мундиале. В 2017-м году Скуадра адзурра проиграла стыковые матчи Швеции (0:1 и 0:0).



Любопытно, что между этими невероятными неудачами итальянцы сумели выиграть Евро-2020. К слову, ранее только три чемпиона Европы не смогли квалифицироваться на последующий чемпионат мира: Греция (2006), Дания (1994) и Чехословакия (1978).

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