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Сборная Италии второй раз подряд не квалифицировалась на чемпионат мира

Но между делом успела выиграть чемпионат Европы

  • 25.03.2022 00:35
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Сборная Италии второй раз подряд не квалифицировалась на чемпионат мира
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италии по футболу снова наступила на грабли непопадания в финальную часть чемпионата мира.
 
В стыковом матче против Северной Македонии итальянцы доминировали всю встречу, но сами забить не смогли и пропустили шальной выстрел в компенсированное ко второму тайму время.
 
Отметим, что команда Италии второй раз подряд не сыграет на мундиале. В 2017-м году Скуадра адзурра проиграла стыковые матчи Швеции (0:1 и 0:0).
 
Любопытно, что между этими невероятными неудачами итальянцы сумели выиграть Евро-2020. К слову, ранее только три чемпиона Европы не смогли квалифицироваться на последующий чемпионат мира: Греция (2006), Дания (1994) и Чехословакия (1978).

Источник — Sport.ua

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