Южная Америка отказалась показывать матчи отбора ЧМ-2022 в России

По информации из РФ, телеканал МатчТВ получил отказ в предоставлении ему сигнала на показ матчей отбора ЧМ-2022 в Южной Америке.

Такое решение совместно приняли федерации сборных, которые участвуют в отборе. Ранее УЕФА обсуждал возможность прекращения показа матчей плей-офф отбора ЧМ-2022 в России.

Известно, что сборную России выкинули из отбора, поэтому на ЧМ-2022 этой команды точно не будет.