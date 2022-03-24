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Южная Америка отказалась показывать матчи отбора ЧМ-2022 в России

Никто не хочет иметь дело с оккупантами

  • 24.03.2022 20:52
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Южная Америка отказалась показывать матчи отбора ЧМ-2022 в России
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации из РФ, телеканал МатчТВ получил отказ в предоставлении ему сигнала на показ матчей отбора ЧМ-2022 в Южной Америке.

Такое решение совместно приняли федерации сборных, которые участвуют в отборе. Ранее УЕФА обсуждал возможность прекращения показа матчей плей-офф отбора ЧМ-2022 в России.

Известно, что сборную России выкинули из отбора, поэтому на ЧМ-2022 этой команды точно не будет.

Источник — Трибуна

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