Владелец Стяуа: «Вопрос не стоял так, что украинцы будут за нас играть»

Владелец «Стяуа» Джиджи Бекали прокомментировал информацию о возможном переходе Андрея Пятова, Сергея Сидорчука и Тараса Степаненко, которую сами игроки опровергли:

«Вопрос не стоял так [что украинцы будут играть за Стяуа»]. Я предложу им, если нужно будет сыграть. Но не заинтересован в этом. Они хотят тренироваться. Если захотят играть, это будет в их интересах. Но это не было обусловлено. Если не хотят играть – они не будут играть.

Не поймите меня неправильно. Они этого пока не желают. Сидорчук хотел увидеть условия. Его интересует игра, мы с ним говорили об этом. Если захочет играть – окей. Он классный футболист, но все это сейчас. Он сказал так далеко не смотреть. Меня больше всего интересует Сидорчук».