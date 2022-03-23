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Владелец Стяуа: «Вопрос не стоял так, что украинцы будут за нас играть»

Джиджи Бекали прокомментировал слухи о Пятове, Сидорчуке и Степаненко

  • 23.03.2022 17:34
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Владелец Стяуа: «Вопрос не стоял так, что украинцы будут за нас играть»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Владелец «Стяуа» Джиджи Бекали прокомментировал информацию о возможном переходе Андрея Пятова, Сергея Сидорчука и Тараса Степаненко, которую сами игроки опровергли:

«Вопрос не стоял так [что украинцы будут играть за Стяуа»]. Я предложу им, если нужно будет сыграть. Но не заинтересован в этом. Они хотят тренироваться. Если захотят играть, это будет в их интересах. Но это не было обусловлено. Если не хотят играть – они не будут играть.

Не поймите меня неправильно. Они этого пока не желают. Сидорчук хотел увидеть условия. Его интересует игра, мы с ним говорили об этом. Если захочет играть – окей. Он классный футболист, но все это сейчас. Он сказал так далеко не смотреть. Меня больше всего интересует Сидорчук».

Источник — Digisport.ro

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