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ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 покинул еще один легионер – бразилец Билл

Ближайшие три месяца вингер точно проведет в Бразилии

  • 22.03.2022 22:08
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ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 покинул еще один легионер – бразилец Билл
© ФК Спорт Ресифи

«Днепр-1» согласился отпустить в аренду в «Спорт Ресифи» своего 22-летнего левого вингера Билла, контракт которого украинский клуб выкупил лишь в конце минувшего года.

Договор рассчитан до 30 июня, однако содержит опцию продления до конца текущего года, условия наступления которой не раскрываются.

Ранее ФИФА разрешила игрокам украинских клубов переходить в заграничные коллективы из-за войны, которую на территории страны развязали рашисты.

Билл в УПЛ-2021/22 провел 11 матчей, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу.

Накануне «Днепр-1» покинул другой бразильский легионер - Габриэль Бусанелло, которого арендовал «Жувентуде».

Источник — ФК Спорт Ресифи

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