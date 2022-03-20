Бразилец Бусанелло покинул Днепр-1. Он перешел в Жувентуде

23-летний левый фулбек «Днепра-1» Габриэль Бусанелло, который лишь в начале февраля перебрался в украинский клуб на правах аренды до конца календарного года, вернулся в родную Бразилию.

Бусанелло до 30 июня на правах аренды будет защищать цвета «Жувентуде».

При этом, как отмечает официальный сайт бразильского клуба, в договоре есть пункт, согласно которому в случае, если к 1 июля в Украине не будет возобновлен розыгрыш футбольных соревнований, договор аренды по Бусанелло будет автоматически продлен до конца 2022 года.

Напомним, трансферные права на Бусанелло принадлежат «Шапекоэнсе», у которого «Днепр-1» и арендовал игрока.