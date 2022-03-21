ФОТО. В россии заклеили плашку Stop Invasion во время матча Реал – Барса

Российский стриминговый сервис-транслятор Ла Лиги Okko скрыл надпись Stop Invasion («Остановите вторжение») во время трансляции матча «Реал» – «Барселона» (0:4).
Отметим, что надпись находилась возле счета, российские болельщики вместо этого увидели эмблему испанского чемпионата.
Кадр из трансляции матча в Украине на MEGOGO:
Скриншот показа встречи в России на Okko:
Источник — Трибуна
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