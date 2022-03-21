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ФОТО. В россии заклеили плашку Stop Invasion во время матча Реал – Барса

Правда глаза колет

  • 21.03.2022 13:49
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ФОТО. В россии заклеили плашку Stop Invasion во время матча Реал – Барса
© Getty Images/Global Images Ukraine

Российский стриминговый сервис-транслятор Ла Лиги Okko скрыл надпись Stop Invasion («Остановите вторжение») во время трансляции матча «Реал» – «Барселона» (0:4).

Отметим, что надпись находилась возле счета, российские болельщики вместо этого увидели эмблему испанского чемпионата.

Кадр из трансляции матча в Украине на MEGOGO:

Скриншот показа встречи в России на Okko:

Источник — Трибуна

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