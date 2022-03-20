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29-й тур
Реал Мадрид
0 : 4
Барселона
20.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Анчелотти в шоке. Барселона нанесла разгромное поражение Реалу в Мадриде

Каталонская команда провела по 2 гола в каждом тайме, дубль у Обамеянга

  • 20.03.2022 23:59
  • 1866 просмотров
  • 7 комментариев
Анчелотти в шоке. Барселона нанесла разгромное поражение Реалу в Мадриде
© Getty Images/Global Images Ukraine

20 марта состоялся поединок 29-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский «Реал» дома потерпел сокрушительное поражение от «Барселоны» (0:4).

Украинский голкипер хозяев поля Андрей Лунин, по традиции, остался в списке резервистов на игру. У галактикос не играл Карим Бензема из-за мышечной травмы.

Каталонская команда превосходила соперника по всем параметрам и провела по два гола в каждой половине игры. Дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг, еще по голу забили Рональд Араухо и Ферран Торрес.

Наставник хозяев поля Карло Анчелотти был крайне недоволен таким развитием событий.

Топ-5 Ла Лиги теперь выглядит так: Реал (66 очков), Севилья (57), Барселона и Атлетико (по 54), Бетис (50).

Ла Лига. 29-й тур

Реал  Барселона  0:4

Голы: Обамеянг, 29, 53, Араухо, 38, Ферран Торрес, 47.

Реал: Куртуа, Карвахаль (Диас, 47), Эдер Милитау, Алаба, Начо (Асенсио, 63), Кроос (Камавинга, 46), Модрич, Каземиро, Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Васкес, 63).

Барселона: тер Штеген, Пике, Араухо, Жорди Альба (Дани Алвес, 86), Гарсия, Бускетс, Педри (Гонсалес, 86), Ф. де Йонг (Гави, 71), Дембеле (Траоре, 80), Торрес, Обамеянг (Депай, 71).

Предупреждения: Кроос, 22. Модрич, 63. Камавинга, 82. Васкес, 88 – Ф. де Йонг, 26. Бускетс, 31. Жорди Альба, 74. Гонсалес, 88.

Судья: Мунуэра (Испания)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Maxcrimea10, 21.03.2022 00:00
    +3
    Прессинг Барсы и быстрый переход в атаку сегодня были почти идеальными. Даже с Бензема был бы разгром. Барсе оборону допилить, и в следующем сезоне на чемпионство и высокие стадии ЛЧ можно расчитывать
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    realpidrid, 20.03.2022 23:59
    +3
    Дякую Барсі за хоч якусь радість у час війни! Це було чудово!
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    online
    K_Sarioglo@i.ua, 21.03.2022 00:35
    +1
    Дуже шкода, але на щастя саме Реал досі переконливий лідер. Хоч, на жаль, це дедалі зменшує сподівання, що наступна ЛЧ нарешті позбудеться Барси як учасника. .
    Ссылка
    online
    Dell Dnieper, 21.03.2022 01:03
    0
    easterly, 21.03.2022 00:47
    срыалу не хватило судейки как с псжой
    в ПСЖ є гравці які втрьох повинні виносити всіх, але вони примудряються навіть в чемпіонаті Франції Монако 0-3 програвати.... щось там не те з командою...
    Ссылка
    easterly, 21.03.2022 00:47
    0
    срыалу не хватило судейки как с псжой
    Ссылка
    online
    Макс Максов, 21.03.2022 00:23
    0
    Щось Реал рано розслабив булки! Після ПСЖ занадто повірили в себе...
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    online
    Dell Dnieper, 21.03.2022 00:21
    0
    то Реал зірочку схопив після ПСЖ, вийде Бензема і все вирівняється. Із цікавого як Барса в квадрат грала проти гравців Реала, нахабству немає меж
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