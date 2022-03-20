Анчелотти в шоке. Барселона нанесла разгромное поражение Реалу в Мадриде

20 марта состоялся поединок 29-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский «Реал» дома потерпел сокрушительное поражение от «Барселоны» (0:4).

Украинский голкипер хозяев поля Андрей Лунин, по традиции, остался в списке резервистов на игру. У галактикос не играл Карим Бензема из-за мышечной травмы.

Каталонская команда превосходила соперника по всем параметрам и провела по два гола в каждой половине игры. Дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг, еще по голу забили Рональд Араухо и Ферран Торрес.

Наставник хозяев поля Карло Анчелотти был крайне недоволен таким развитием событий.

Топ-5 Ла Лиги теперь выглядит так: Реал (66 очков), Севилья (57), Барселона и Атлетико (по 54), Бетис (50).

Ла Лига. 29-й тур

Реал – Барселона – 0:4

Голы: Обамеянг, 29, 53, Араухо, 38, Ферран Торрес, 47.

Реал: Куртуа, Карвахаль (Диас, 47), Эдер Милитау, Алаба, Начо (Асенсио, 63), Кроос (Камавинга, 46), Модрич, Каземиро, Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Васкес, 63).

Барселона: тер Штеген, Пике, Араухо, Жорди Альба (Дани Алвес, 86), Гарсия, Бускетс, Педри (Гонсалес, 86), Ф. де Йонг (Гави, 71), Дембеле (Траоре, 80), Торрес, Обамеянг (Депай, 71).

Предупреждения: Кроос, 22. Модрич, 63. Камавинга, 82. Васкес, 88 – Ф. де Йонг, 26. Бускетс, 31. Жорди Альба, 74. Гонсалес, 88.

Судья: Мунуэра (Испания)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine