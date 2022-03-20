Реал Мадрид

Сегодня, 20 марта, в 22:00 проходит поединок 29-го тура чемпионата Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Барселона». Команды играют в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Украинский голкипер хозяев поля Андрей Лунин, по традиции, остался в списке резервистов на игру. У галактикос не сыграет Карим Бензема из-за мышечной травмы.

Стартовые составы команд: «Реал» – «Барселона»

«Реал»: Куртуа, Начо, Алаба, Милитао, Карвахаль, Каземиро, Кроос, Модрич, Вальверде, Жуниор, Родриго.

Запас: Лунин, Пиньейро, Вальехо, Марсело, Иско, Себальос, Камавинга, Васкес, Асенсио, Диас, Азар, Йович.

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Гарсия, Пике, Араухо, Педри, Бускетс, Фрэнк де Йонг, Торрес, Обамеянг, Дембеле.

Запас: Нето, Тенас, Алвес, Лангле, Мингеса, Гонсалес, Пуч, Гави, Брейтуэйт, Депай, Траоре, Люк де Йонг.

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Реал – Барселона. Модрич против Обамеянга. Стартовые составы команд