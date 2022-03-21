Реал – Барселона – 0:4. Триумф Обамеянга и партнеров. Видео голов и обзор

20 марта состоялся поединок 29-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский «Реал» дома потерпел сокрушительное поражение от «Барселоны» (0:4).
Каталонская команда превосходила соперника по всем параметрам и провела по два гола в каждой половине игры. Дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг, еще по голу забили Рональд Араухо и Ферран Торрес.
Ла Лига. 29-й тур
Реал – Барселона – 0:4
Голы: Обамеянг, 29, 53, Араухо, 38, Ферран Торрес, 47.
ГОЛ! 0:1. Пьер-Эмерик Обамеянг, 29 мин.
ГОЛ! 0:2. Рональд Араухо, 28 мин.
ГОЛ! 0:3. Ферран Торрес, 47 мин.
ГОЛ! 0:4. Пьер-Эмерик Обамеянг, 53 мин.
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Барселона).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Рональд Араухо (Барселона).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Барселона).
Источник — Sport.ua
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