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29-й тур
Реал Мадрид
0 : 4
Барселона
20.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Реал – Барселона – 0:4. Триумф Обамеянга и партнеров. Видео голов и обзор

Смотрите видеобзор Эль-Классико, сыгранного в 29-м туре Ла Лиги

  • 21.03.2022 00:15
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Реал – Барселона – 0:4. Триумф Обамеянга и партнеров. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

20 марта состоялся поединок 29-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский «Реал» дома потерпел сокрушительное поражение от «Барселоны» (0:4).

Каталонская команда превосходила соперника по всем параметрам и провела по два гола в каждой половине игры. Дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг, еще по голу забили Рональд Араухо и Ферран Торрес.

Ла Лига. 29-й тур

Реал Барселона 0:4

Голы: Обамеянг, 29, 53, Араухо, 38, Ферран Торрес, 47.

ГОЛ! 0:1. Пьер-Эмерик Обамеянг, 29 мин.

ГОЛ! 0:2. Рональд Араухо, 28 мин.

ГОЛ! 0:3. Ферран Торрес, 47 мин.

ГОЛ! 0:4. Пьер-Эмерик Обамеянг, 53 мин.

События матча
53' ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Барселона).
47' ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
38' ГОЛ ! Мяч забил Рональд Араухо (Барселона).
29' ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Барселона).

Источник — Sport.ua

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