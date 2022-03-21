В матче 1/4 финала Кубка Англии по футболу «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Саутгемптон» со счетом 4:1.
События матча
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Ман Сити).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
|62'
|ГОЛ ! С пенальти забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
|44'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Эмерик Лапорт (Ман Сити).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Ман Сити).
Источник — Sport.ua
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