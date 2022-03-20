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Ман Сити пробился в полуфинал Кубка Англии, Зинченко вышел на замену

Команда вышла в полуфинал

  • 20.03.2022 19:02
  • 1326 просмотров
  • 1 комментарий
Ман Сити пробился в полуфинал Кубка Англии, Зинченко вышел на замену
© Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Сити в матче четвертьфинала Кубка Англии обыграл Саутгемптон со счетом 4:1. Украинец Александр Зинченко вышел на поле на 82-й минуте вместо Канселу.

Кубок Англии. Четвертьфинал

Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4
Голы: Ляпорт, 45 (в свои ворота) - Стерлинг, 12, Де Брюйне, 61, Фоден, 75, Марез, 78

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    April, 20.03.2022 19:25
    0
    Неожиданно легко. Как то Святые устали...
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