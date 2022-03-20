Ман Сити пробился в полуфинал Кубка Англии, Зинченко вышел на замену

Манчестер Сити в матче четвертьфинала Кубка Англии обыграл Саутгемптон со счетом 4:1. Украинец Александр Зинченко вышел на поле на 82-й минуте вместо Канселу.
Кубок Англии. Четвертьфинал
Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4
Голы: Ляпорт, 45 (в свои ворота) - Стерлинг, 12, Де Брюйне, 61, Фоден, 75, Марез, 78
Источник — Sport.ua
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