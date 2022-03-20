Зинченко - в запасе Манчестер Сити на матч Кубка Англии

«Манчестер Сити» в матче Кубка Англии на выезде сыграет против «Саутгемптона». Украинский защитник Александр Зинченко остался в запасе.
📋 #FACup TEAM NEWS 📋— Manchester City (@ManCity) March 20, 2022
XI | Steffen, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, Gundogan (C), Jesus, Sterling, Grealish
SUBS | Carson, Ake, Zinchenko, Bernardo, Fernandinho, Mahrez, Foden#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/w8tXlNCqJB
Источник — Sport.ua
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