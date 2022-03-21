Бех-Романчук стала вице-чемпионкой мира, путина хотят ликвидировать

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 20 марта.
1. Марина Бех-Романчук завоевала серебро чемпионата мира. Украинка показала лучший результат в карьере.
2. Разведка: элиты рф хотят ликвидировать путина и уже выбрали преемника. Отравление, внезапная болезнь, несчастный случай – варианты решения вопроса.
3. На Луганщине рашисты в упор расстреляли дом престарелых. 56 погибших. Терроризм продолжается.
4. ВИДЕО. Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом. Шведскому легкоатлету на ЧМ-2022 в Белграде покорилась высота 6.20 м.
5. Анчелотти в шоке. Барселона нанесла разгромное поражение Реалу в Мадриде. Каталонская команда провела по 2 гола в каждом тайме, дубль у Обамеянга.
6. Наследие секретности и обмана: как россия цепляется за химический арсенал. московия исторически погрязла в тотальной брехне…
7. Совсем рехнулся: путлер хочет задействовать в войне несовершеннолетних. В приказе говорится о подготовке отчетности по резерву в возрасте 17–18 лет.
8. Жерсона Родригеша выгнали из Труа. В клубе не стали терпеть выходки игрока.
9. После огромных потерь в Украине кадыровцев возвращают в Чечню. Большинство солдат стали удобрением украинской земли.
10. Леклер выиграл Гран-при Бахрейна, дубль Феррари. Ферстаппен сошел.
Источник — Sport.ua
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