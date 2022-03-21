УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Бех-Романчук стала вице-чемпионкой мира, путина хотят ликвидировать

Главные новости за 20 марта на Sport.ua

  • 21.03.2022 03:00
  • 140 просмотров
  • 0 комментариев
Бех-Романчук стала вице-чемпионкой мира, путина хотят ликвидировать
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марина Бех-Романчук

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 20 марта.

1. Марина Бех-Романчук завоевала серебро чемпионата мира. Украинка показала лучший результат в карьере.

2. Разведка: элиты рф хотят ликвидировать путина и уже выбрали преемника. Отравление, внезапная болезнь, несчастный случай – варианты решения вопроса.

3. На Луганщине рашисты в упор расстреляли дом престарелых. 56 погибших. Терроризм продолжается.

4. ВИДЕО. Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом. Шведскому легкоатлету на ЧМ-2022 в Белграде покорилась высота 6.20 м.

5. Анчелотти в шоке. Барселона нанесла разгромное поражение Реалу в Мадриде. Каталонская команда провела по 2 гола в каждом тайме, дубль у Обамеянга.

6. Наследие секретности и обмана: как россия цепляется за химический арсенал. московия исторически погрязла в тотальной брехне…

7. Совсем рехнулся: путлер хочет задействовать в войне несовершеннолетних. В приказе говорится о подготовке отчетности по резерву в возрасте 17–18 лет.

8. Жерсона Родригеша выгнали из Труа. В клубе не стали терпеть выходки игрока.

9. После огромных потерь в Украине кадыровцев возвращают в Чечню. Большинство солдат стали удобрением украинской земли.

10. Леклер выиграл Гран-при Бахрейна, дубль Феррари. Ферстаппен сошел.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности