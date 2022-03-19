Малиновский не сыграет против Болоньи. Известна причина

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский не сможет принять участие в матче 30-го тура чемпионата Италии против «Болоньи».



Сообщается, что у украинца проблемы со здоровьем, а если точнее – гастроэнтерит. В общем, ничего серьезного, но в этой выездной встрече он своей команде не помощник.



Отметим, что Руслана признали лучшим игроком команды в феврале.



Матч «Болонья» – «Аталанта» состоится 20 марта, начало в 21:45 по Киеву.