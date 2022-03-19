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Малиновский не сыграет против Болоньи. Известна причина

Руслана немного подвело здоровье

  • 19.03.2022 19:30
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Малиновский не сыграет против Болоньи. Известна причина
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский не сможет принять участие в матче 30-го тура чемпионата Италии против «Болоньи».
 
Сообщается, что у украинца проблемы со здоровьем, а если точнее – гастроэнтерит. В общем, ничего серьезного, но в этой выездной встрече он своей команде не помощник.
 
Отметим, что Руслана признали лучшим игроком команды в феврале.
 
Матч «Болонья» – «Аталанта» состоится 20 марта, начало в 21:45 по Киеву.

Источник — Fantacalcio Pazzi di Fanta

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