Малиновский не сыграет против Болоньи. Известна причина

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский не сможет принять участие в матче 30-го тура чемпионата Италии против «Болоньи».
Сообщается, что у украинца проблемы со здоровьем, а если точнее – гастроэнтерит. В общем, ничего серьезного, но в этой выездной встрече он своей команде не помощник.
Отметим, что Руслана признали лучшим игроком команды в феврале.
Матч «Болонья» – «Аталанта» состоится 20 марта, начало в 21:45 по Киеву.
Источник — Fantacalcio Pazzi di Fanta
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