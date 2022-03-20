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Почему не играл Малиновский? Аталанта переиграла Болонью на выезде

Украинец не попал в заявку на игру из-за проблем с желудком – гастроэнтерит

  • 20.03.2022 23:45
  • 834 просмотра
  • 1 комментарий
Почему не играл Малиновский? Аталанта переиграла Болонью на выезде
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский пропустил матч 30-го тура Серии А против «Болоньи».

Причиной отсутствия украинца в заявку на игру названы проблемы с желудком – гастроэнтерит. 

«Аталанта» выиграла гостевой матч у Болоньи за счет гола Мустафы Сиссе на 82-й минуте игры.

Лидеры Серии A: Милан (66), Наполи (63), Интер (60), Ювентус (59), Рома и Аталанта (по 51), Лацио (49), Фиорентина (47).

Серия A. 30-й тур

Болонья – Аталанта – 0:1

Гол: Сиссе, 82.

Венеция – Сампдория – 0:2

Голы: Капуто, 24, 38

Эмполи – Верона – 1:1

Голы: Ди Франческо, 26 – Кансельери, 72

Ювентус – Салернитана – 2:0

Голы: Дибала, 5, Влахович, 29

Рома – Лацио – 3:0

Голы: Абрахам, 1, 22, Пеллегрини, 40

Турнирная таблица Серии A

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Octopus, 20.03.2022 23:56 (изменен)
    0
    Кто-то понял, почему Аталанта при равенстве очков выше Ромы, а Дженоа ниже Венеции в таблице?
    ----
    https://www.legaseriea.it/en/serie-a/league-table/2021-22
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