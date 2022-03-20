Почему не играл Малиновский? Аталанта переиграла Болонью на выезде

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский пропустил матч 30-го тура Серии А против «Болоньи».
Причиной отсутствия украинца в заявку на игру названы проблемы с желудком – гастроэнтерит.
«Аталанта» выиграла гостевой матч у Болоньи за счет гола Мустафы Сиссе на 82-й минуте игры.
Лидеры Серии A: Милан (66), Наполи (63), Интер (60), Ювентус (59), Рома и Аталанта (по 51), Лацио (49), Фиорентина (47).
Серия A. 30-й тур
Болонья – Аталанта – 0:1
Гол: Сиссе, 82.
Венеция – Сампдория – 0:2
Голы: Капуто, 24, 38
Эмполи – Верона – 1:1
Голы: Ди Франческо, 26 – Кансельери, 72
Ювентус – Салернитана – 2:0
Голы: Дибала, 5, Влахович, 29
Рома – Лацио – 3:0
Голы: Абрахам, 1, 22, Пеллегрини, 40
Турнирная таблица Серии A
Источник — Sport.ua
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https://www.legaseriea.it/en/serie-a/league-table/2021-22
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