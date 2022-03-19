Малиновский – в символической сборной 1/8 финала Лиги Европы от WhoScored

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вошел в символическую сборную 1/8 финала Лиги Европы по версии WhoScored. У него оценка 7,73.
В 1/8 финала «Атланта» прошла «Байер», в Малиновский в первом матче забил гол и сделал два ассиста.
Символическая сборная 1/8 финала Лиги Европы:
Источник — WhoScored.com
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