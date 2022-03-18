ХАВИ: «У нас удачный период, мы давно не проигрываем»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу 2:1 над «Галатасараем» в 1/8 финала Лиги Европы:

«Мы показали характер, отличный матч. Совершить камбэк на таком сложном поле… «Галатасарай» — хорошая команда. Они очень хорошо оборонялись, как и в первом матче. Мы поняли, когда нужно атаковать. В общем, все очень хорошо, я рад за игроков. Мы победили на очень сложном стадионе.

У нас удачный период, мы уже давно не проигрываем. Мы едем на «Сантьяго Бернабеу». «Реал» — очень сильный соперник, но мы будем бороться».