В четверг, 17 марта «Барселона» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы на выезде одержала волевую победу 2:1 над «Галатасараем». Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Барселона).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Педри (Барселона).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркан (Галатасарай).
Источник — Sport.ua
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Реал и Барселона никогда между собой не играли в финалах ЕК/IF*, хотя топ-2 самых титулованных по этому показателю
INT/FWC:Intercontinental Cup, FIFA Club World Championship
(int. finals)
Реал и Бавария никогда между собой не играли в финалах КЕЧ/ЛЧ, хотя де-факто 2 лучших клуба в этом турнире (де-юре еще один титул чтобы догнать Милан по титулам, по финалам, по полуфиналам и четвертьфиналам топ-2 с РМА)
не удивлюсь, если опять их сведут в одной части сетки ... или до друг друга не дойдут))
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