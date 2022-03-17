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Галатасарай
1 : 2
Барселона
17.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Галатасарай – Барселона – 1:2. Камбэк каталонцев. Видео голов и обзор матча

«Барселона» не без проблем вышла в четвертьфинал

  • 17.03.2022 22:53
  • 553 просмотра
  • 1 комментарий
Галатасарай – Барселона – 1:2. Камбэк каталонцев. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 17 марта «Барселона» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы на выезде одержала волевую победу 2:1 над «Галатасараем». Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча
49' ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Барселона).
37' ГОЛ ! Мяч забил Педри (Барселона).
29' ГОЛ ! Мяч забил Маркан (Галатасарай).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    ddz895, 17.03.2022 23:59
    0
    забавный факт
    Реал и Барселона никогда между собой не играли в финалах ЕК/IF*, хотя топ-2 самых титулованных по этому показателю
    INT/FWC:Intercontinental Cup, FIFA Club World Championship
    (int. finals)
    Реал и Бавария никогда между собой не играли в финалах КЕЧ/ЛЧ, хотя де-факто 2 лучших клуба в этом турнире (де-юре еще один титул чтобы догнать Милан по титулам, по финалам, по полуфиналам и четвертьфиналам топ-2 с РМА)
    не удивлюсь, если опять их сведут в одной части сетки ... или до друг друга не дойдут))
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