Малиновский получил одну из самых низких оценок за матч с Байером

«Аталанта» Руслана Малиновского в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы на выезде обыграла «Байер» 1:0 и вышла в четвертьфинал.
Малиновский вышел в стартовом составе и провел на поле 65 минут. Украинец получил одну из самых низких оценок за эту игру по версии WhoScored.
Малиновский получил 6.9. Ниже балл получили пять игроков.
А лучшим игроком матча стал защитник Мерих Демирал - 8.5.
Источник — WhoScored.com
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