Малиновский получил одну из самых низких оценок за матч с Байером

«Аталанта» Руслана Малиновского в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы на выезде обыграла «Байер» 1:0 и вышла в четвертьфинал.

Малиновский вышел в стартовом составе и провел на поле 65 минут. Украинец получил одну из самых низких оценок за эту игру по версии WhoScored.

Малиновский получил 6.9. Ниже балл получили пять игроков.

А лучшим игроком матча стал защитник Мерих Демирал - 8.5.