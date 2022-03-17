Шахтер готов отпустить Фернандо в Палмейрас на правах аренды

23-летний форвард «Шахтера» Фернандо уже в самое ближайшее время может стать игроком «Палмейраса» - клуба, в котором он начинал карьеру профессионального игрока.

Бразильцы уже согласовали с Фернандо условия личного контракта и договорились об аренде форварда с «Шахтером» сроком до конца нынешнего года. Ныне «Палмейрас» ожидает, когда «горняки» оформят все необходимые для завершения сделки бумаги.

«Шахтер» не хотел вести речь о продаже Фернандо, так как высоко оценивает потенциал этого исполнителя. Однако из-за паузы в УПЛ, вызванной военной агрессией со стороны россии и масштабными боевыми действиями по всей стране, «горняки» вынуждены искать варианты, где бы их ключевых футболисты могли получать игровую практику.

Ранее сообщалось, что выкупить Фернандо у «Шахтера» хотела «Аталанта».