Цена вопроса – 5 миллионов. Аталанта может подписать форварда Шахтера

Итальянская «Аталанта» изучает возможность подписания 23-летнего бразильского форварда «Шахтера» Фернандо.
Клуб из Бергамо срочно нуждается в нападающем, а легионеры из УПЛ массово хотят покинуть Украину из-за нападения на нее армии рф.
Отмечается, что трансфер может состояться немедленно, если УЕФА и ФИФА изменят правила для профессионалов из УПЛ, которые вынужденно оказались без возможности играть в футбол.
Трансфер Фернандо оценивается в 5 миллионов евро.
Контракт бразильца с «Шахтером» рассчитан до лета 2024 года.
Источник — StopAndGoal.com
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