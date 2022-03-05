Цена вопроса – 5 миллионов. Аталанта может подписать форварда Шахтера

Итальянская «Аталанта» изучает возможность подписания 23-летнего бразильского форварда «Шахтера» Фернандо.

Клуб из Бергамо срочно нуждается в нападающем, а легионеры из УПЛ массово хотят покинуть Украину из-за нападения на нее армии рф.

Отмечается, что трансфер может состояться немедленно, если УЕФА и ФИФА изменят правила для профессионалов из УПЛ, которые вынужденно оказались без возможности играть в футбол.

Трансфер Фернандо оценивается в 5 миллионов евро.

Контракт бразильца с «Шахтером» рассчитан до лета 2024 года.