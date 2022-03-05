УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Цена вопроса – 5 миллионов. Аталанта может подписать форварда Шахтера

23-летний Фернандо может стать одноклубником Руслана Малиновского

  • 05.03.2022 15:01
  • 2721 просмотр
  • 1 комментарий
Цена вопроса – 5 миллионов. Аталанта может подписать форварда Шахтера
© ФК Шахтер. Фернандо

Итальянская «Аталанта» изучает возможность подписания 23-летнего бразильского форварда «Шахтера» Фернандо.

Клуб из Бергамо срочно нуждается в нападающем, а легионеры из УПЛ массово хотят покинуть Украину из-за нападения на нее армии рф.

Отмечается, что трансфер может состояться немедленно, если УЕФА и ФИФА изменят правила для профессионалов из УПЛ, которые вынужденно оказались без возможности играть в футбол.

Трансфер Фернандо оценивается в 5 миллионов евро.

Контракт бразильца с «Шахтером» рассчитан до лета 2024 года.

Источник — StopAndGoal.com

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Face Control, 05.03.2022 15:03 (изменен)
    +2
    Хотят подписать, пусть платят адекватные деньги, а то гиен сейчас много разных, гиен, которые считай забесплатно хотят получить игроков.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности