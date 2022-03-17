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27-й тур
Арсенал
0 : 2
Ливерпуль
16.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Арсенал – Ливерпуль – 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

  • 17.03.2022 07:59
  • 471 просмотр
  • 2 комментария
Арсенал – Ливерпуль – 0:2. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 27-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде обыграл лондонский «Арсенал» со счетом 2:0.

События матча
62' ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
54' ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    ddz895, 17.03.2022 08:11
    0
    Идут жешь на исторический четверебл (Кубок Лиги + Кубок Англии + Чемпионат + КЕЧ/ЛЧ) как у Селтика за Царя Гороха
    пы.сы.
    но я бы дал впервые ЗМ тому же Латералю (предположительно Тренту А-А), сколько можно обижать Фулбэков !!
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    ddz895, 17.03.2022 08:06
    0
    никому не напоминает 2001 год, когда Кану и Раулю отдали ЗМ (а как по мне могли дать впервые Латералю), как сейчас вполне досрочно отдают ЗМ Бензема и Левандовски
    а Оуэном может стать Салах?))
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