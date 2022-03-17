В матче 27-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде обыграл лондонский «Арсенал» со счетом 2:0.
События матча
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
Источник — Sport.ua
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пы.сы.
но я бы дал впервые ЗМ тому же Латералю (предположительно Тренту А-А), сколько можно обижать Фулбэков !!
а Оуэном может стать Салах?))
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