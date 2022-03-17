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Ливерпуль обыграл Арсенал и вплотную приблизился к первому месту в АПЛ

«Красные» одержали выездную победу

  • 17.03.2022 02:59
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Ливерпуль обыграл Арсенал и вплотную приблизился к первому месту в АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Лондоне состоялся перенесенный матч 27-го тура АПЛ, в котором «Ливерпуль» в гостях обыграл «Арсенал» со счетом 2:0.

Победу мерсисайдцам принесли голы Диогу Жоты и Роберто Фирмино.

«Арсенал» - «Ливерпуль» - 0:2 (0:0)
Голы: Жота, 54; Фирмино, 62.

«Арсенал»: Рэмсдейл, Соареш, Габриэл, Уайт, Тирни, Джака, Парти, Эдегор (Смит-Роу, 67), Ляказетт (Нкетиа, 80), Мартинелли, Сака (Пепе, 74).
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Тиаго Алькантара (Джонс, 90), Фабиньо, Мане, Диогу Жота (Фирмино, 56), Диас (Салах, 56).

«Ливерпуль», набрав 69 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание клуб от лидирующего «Манчестер Сити» составляет одно очко. «Арсенал» с 51 очком остался на четвертой позиции.

Источник — Sport.ua

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