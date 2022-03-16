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ДОЛГОПОЛОВ: «Привез броники, прицелы и тепловизоры. Буду в Киеве»

Еще один бывший украинский теннисист вернулся защищать Киев

  • 16.03.2022 17:45
  • 3018 просмотров
  • 2 комментария
ДОЛГОПОЛОВ: «Привез броники, прицелы и тепловизоры. Буду в Киеве»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Долгополов

Александр Долгополов последовал примеру своего коллеги и друга Сергея Стаховского, приехав из-за границы защищать свою страну.

«Эту войну я встретил в Турции. Прилетев туда за день до начала, и заставив уехать туда свою маму и сестру. Почему? Потому что, несмотря на массовое отрицание, и в последствии шуток всех по поводу данных лучших разведок мира, я прекрасно отдавал себе отчет, что такое возможно, вплоть до ударов по Киеву, хоть и считал маловероятным.

После этого я в голове прокрутил, что будет происходить в первые дни/неделю и чем я буду полезен. Прийдя к выводу, что это вызовет массовую панику и я буду одним из этих паникующих, я понял, что максимальная польза от меня будет в информационном пространстве из-за большой иностранной аудитории в моем твитере и лучше, если я буду занят не мыслями, как отправить свою семью в безопасность, а освещением этого ужаса и донесением правды, а также сбором средств для наших защитников, ведь именно им предстояло принять первый удар на себя!

Спустя пару дней, я и мои прекрасные украинцы, разорвали информпространство правдой и не оставили шансов для всего мира не понять происходящее.

К тому моменту я уже приступил к тренировкам с оружием и мне очень повезло, что в Турции меня обучал бывший профессиональный военный. Они с огромным удовольствием взялись это делать, услышав мои цели.

Конечно, за 5-7 дней великим воином не станешь, но с оружием я уже обращаюсь комфортно, а с 25 метров 3 из 5 в голову я попаду в обстановке тренировок.

Паралельно с тренировками я планировал выезд назад. Найдя несколько человек летящих из Штатов, мы каждый сколько смог, насобирали денег, ребята привезли шесть броников из Америки: нам и передать нашим защитникам. Встретились мы в Загребе, где планировали докупить тепловизоров, прицелов и нужных вещей для ЗСУ. И вот спустя столько времени, на перекладных и с помощью многих людей я пересек границу с Польшей и теперь доехал до Киева!


Facebook. Александр Долгополов

Это мой дом и мы будем его защищать с теми, кто остался и помогать, чем можем.

Не собираюсь осуждать уехавших мужчин, война - это страшно и не каждый готов и всем нам есть что терять, помимо нашей любимой Украины. Но знайте: каждый может сделать свой вклад и даже если вас не используют в бою, вы будете поднимать дух армии и веру людей, просто находясь рядом и помогая тем, чем умеете и кому сможете.

Не бойтесь, присоединяйтесь, возвращайтесь.

Всем нашим знаменитостям и лидерам мнений, которые на местах, большое уважение и спасибо!

Разговаривать публично и с незнакомыми мне людьми, я планирую с этого момента на украинском, так что первое время, не судите строго.

Писать я продолжу на русском, так как, несмотря на блокировку соцсетей соседей, многие пока имеют доступ через vpn и нужно им доносить реальность и правду.

Правда за нами, мы на своей земле и защитим ее!

Дальше я буду в Киеве, до нашей победы и после нее. Слава Украине!», - написал Александр Долгополов.

Источник — Sport.ua

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Sportfil, 16.03.2022 21:43
    0
    Дог красавчик!
    Ссылка
    Maxcrimea10, 16.03.2022 21:33
    0
    Молодец
    Ссылка
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