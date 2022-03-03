ФОТО. Сергей Стаховский с автоматом защищает киевлян

Украинский теннисист Сергей Стаховский записался в силы территориальной обороны Киева и уже несет службу в столице Украины.

«Никогда не думал, что мне придется носить бронежилет в Киеве. Просто ужас, что Россия вторглась в Украину. Бомбит города, убивает людей».

«Мир должен это остановить и отправить путина туда, где ему место. В тюрьму».

