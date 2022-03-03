ФОТО. Сергей Стаховский с автоматом защищает киевлян

Украинский теннисист Сергей Стаховский записался в силы территориальной обороны Киева и уже несет службу в столице Украины.
«Никогда не думал, что мне придется носить бронежилет в Киеве. Просто ужас, что Россия вторглась в Украину. Бомбит города, убивает людей».
«Мир должен это остановить и отправить путина туда, где ему место. В тюрьму».
Источник — Sport.ua
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