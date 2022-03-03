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ФОТО. Сергей Стаховский с автоматом защищает киевлян

Сергей уже находится в рядах теробороны

  • 03.03.2022 19:55
  • 2620 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Сергей Стаховский с автоматом защищает киевлян
© ATP Challenger

Украинский теннисист Сергей Стаховский записался в силы территориальной обороны Киева и уже несет службу в столице Украины.

«Никогда не думал, что мне придется носить бронежилет в Киеве. Просто ужас, что Россия вторглась в Украину. Бомбит города, убивает людей».

«Мир должен это остановить и отправить путина туда, где ему место. В тюрьму».
 

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    vasyan86, 03.03.2022 20:31
    0
    Героям Слава! Ними не народжуються, а стають, завжди несподівано для себе, просто тому що так треба. Сергій вже давно став.
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