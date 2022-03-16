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Ральф РАНГНИК: «Мы не воспользовались своими возможностями»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о вылете из Лиги чемпионов

  • 16.03.2022 11:28
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Ральф РАНГНИК: «Мы не воспользовались своими возможностями»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал поражение от мадридского «Атлетико» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«После перерыва мы не смогли поддерживать ритм. Мы понимали, насколько хорошо умеет обороняться «Атлетико».  Во втором тайме мы тоже создали пару моментов, а в одном из эпизодов суперсейв сделал вратарь.  Мы с самого начала  знали, что во встрече с этой командой забивать нужно первыми.

Считаю, что мы очень хорошо провели первый тайм. Особенно в плане настроя, мы действовали очень энергично. Однако мы не сумели воплотить это в гол или два. У нас было несколько отличных возможностей забить, но мы ими не воспользовались», - сказал Рангник.

Источник — УЕФА

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