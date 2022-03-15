Игорь СУРКИС: «Игроки Динамо в безопасности, но в относительной»

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, какая ситуация с основной командой и академией клуба во время войны в Украине.

«Для меня лично и для нашего клуба футбол сейчас это, прежде всего, безопасность наших воспитанников. Мальчишки из ДЮФШ имени Лобановского отправлены в эвакуацию, где восстанавливаются психологически и продолжают заниматься любимым делом.

Если смотреть в будущее, то я уверен, что Украина победит и что мы все вернемся к тому, чем занимались до войны. Наш клуб примет посильное участие в восстановлении Украины в послевоенное время. Разумеется, что мы, как и раньше, будем заниматься и развитием футбола.

Сейчас приоритет для всех это человеческие жизни, а остальное - после войны.

Что с первой командой? Могу сказать, что в безопасности их семьи. Мы приложили максимум усилий, чтобы родные и близкие футболистов «Динамо» получили помощь и безопасность. Игроки команды также в безопасности, но относительной. К сожалению, из-за действий российских военных в нашей стране нет безопасного места на сто процентов.

Насколько я знаю, наши футболисты тоже активно помогают на гуманитарном фронте. Просто не кричат об этом на каждом углу. Сейчас такая ситуация, что действия важнее слов. У нашей страны есть профессиональные спикеры, которые информируют людей о происходящем, а нам всем лучше меньше говорить и больше делать.

«Динамо» продолжит помогать стране. Мы верим в победу Украины, верим, что вернется мир, что независимую и свободную Украину ждет благополучие и спокойствие», - сказал Суркис.