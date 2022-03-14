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Александр ЗИНЧЕНКО: «Мы никогда не сдадимся, будем грызть землю за Украину»

Футболист «Манчестер Сити» в восторге от украинцев и вооруженных сил нашей страны

  • 14.03.2022 09:49
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Александр ЗИНЧЕНКО: «Мы никогда не сдадимся, будем грызть землю за Украину»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко высказался о вероломной войне, которую начала против Украины рашистская федерация.

«Это уже давно не политика, а самая настоящая война, поэтому все ребята в шоке от происходящего. Каждый день начиная с 24 февраля я показываю партнерам по команде те кадры и снимки того, что происходит в нашей стране. Они (игроки «Ман Сити» прим.) берутся за голову и не понимают, как такое может быть в 2022 году.

Одноклубники очень сопереживают, все британцы очень переживают за нашу страну, за наш народ. Помимо звонков, которые я получаю ежедневно, просто выйдя на улицу, увидев людей, они говорят, что молятся за нашу страну. Я чувствую эту поддержку. Каждое мнение британца полностью на нашей стороне, потому что правда за нами.

Почему ФИФА и УЕФА исключили россию? Очень эмоционально можно ответить на этот вопрос. Потому что россия перешла все границы, она действительно является агрессором, который убивает мирных жителей. Никто в мире не может принять эту позицию, поэтому их наказывают всеми возможными санкциями. Мы - футболисты сборной Украины, также мы пытались достучаться, чтобы российские футболисты получили санкции. У нас не было желания лишить их любимого дела. У нас есть одно целое желание - остановить эту войну и кровопролитие. Стучались во все возможные двери, чтобы их наказывали, чтобы они не сидели дома и не молчали. Имея такую большую аудиторию, практически никто не высказывал свою точку зрения, не высказался полностью и не привлек внимание к тому, что это нужно остановить.

У меня спрашивают, как все будет. У меня такой настрой - победа за нами. За 18 дней войны я скажу так, как наша нация, народ, военные, все украинцы, как они борются и показывают своему миру, что мы никогда не сдадимся, никогда не опустим руки, будем зубами грызть землю за Украину. Сколько людей в шоке были от того, какая сильная у нас нация. Я с каждой секундой все больше горжусь, что я украинец.

Раньше у молодого поколения были кумиры спортсмены. Сейчас скажу, что кумирами для молодежи и для меня являются наши ВСУ. Они - настоящие герои. Я хотел бы от себя и всей сборной Украины, поблагодарить их за то, что они, рискуя жизнью, отстаивают нашу честь, борются за нашу землю и дают прилично прикурить агрессору. Это очень важно для нас. Я уверен, победа будет за нами», - сказал Зинченко.

Источник — Sport.ua

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