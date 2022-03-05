ВИДЕО. Зинченко рассказал британским СМИ о вторжении России в Украину

Сегодня футболист сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко дал интервью британскому изданию BBC Sport. Он рассказал о том как узнал о вторжении россии в Украину, о важности всемирной поддержки, отсутствии реакции со стороны российских футболистов и многом другом.
Источник — Sport.ua
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