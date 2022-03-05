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ВИДЕО. Зинченко рассказал британским СМИ о вторжении России в Украину

Александр объяснил, почему сейчас важна поддержка всего мира

  • 05.03.2022 21:09
  • 1761 просмотр
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ВИДЕО. Зинченко рассказал британским СМИ о вторжении России в Украину
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня футболист сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко дал интервью британскому изданию BBC Sport. Он рассказал о том как узнал о вторжении россии в Украину, о важности всемирной поддержки, отсутствии реакции со стороны российских футболистов и многом другом.

Источник — Sport.ua

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