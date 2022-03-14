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29-й тур
Торино
1 : 1
Интер Милан
13.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Торино – Интер – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие эпизоды матча чемпионата Италии

  • 14.03.2022 07:36
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Торино – Интер – 1:1. Видео голов и обзор матча

«Интер» не смог обыграть «Торино» в матче 29-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 1:1.

«Торино» - «Интер» - 1:1 (1:0)
Голы: Бремер, 12 - Санчес, 90.

Смотрите видео голов и обзор матча:

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Интер Милан).
12' ГОЛ ! Мяч забил Глейсон Бремер (Торино).

Источник — Sport.ua

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