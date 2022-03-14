«Интер» не смог обыграть «Торино» в матче 29-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 1:1.
«Торино» - «Интер» - 1:1 (1:0)
Голы: Бремер, 12 - Санчес, 90.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Интер Милан).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Глейсон Бремер (Торино).
Источник — Sport.ua
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