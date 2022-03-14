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Золотой унитаз Медведчука, путин болеет раком, убийство журналиста из США

Главные новости за 13 марта на Sport.ua

  • 14.03.2022 03:00
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Золотой унитаз Медведчука, путин болеет раком, убийство журналиста из США
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 13 марта.

1. Паралимпийские игры. Итоговый медальный зачет: Украина – вторая, за Китаем. Украинские паралимпийцы завоевали 11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых.

2. ШОК! У Виктора Медведчука нашли золотой вагон-ресторан с золотым унитазом. Для вагона во дворе у Медведчука построили железнодорожный перрон.

3. Оккупанты убили американского журналиста в Ирпене. Сдержит ли слово Байден? Орки расстреляли 51-летнего гражданина США Брента Рено.

4. Стероидная ярость. У путина мозговые расстройства на фоне лечения от рака. Руководитель страны-террориста мог «слететь с катушек» из-за медицинских препаратов.

5. Перемирие на условиях Зеленского может быть подписано в ближайшие 2-3 дня. Новая информация от политических инсайдеров…

6. Жена Усика: «Что вам сделала УПЦ? Или московская добро дала?». Екатерина Усик – об уничтожении церковных храмов орками.

7. Ярмоленко забил гол, очередная неудача Эвертона Миколенко. Андрей Ярмоленко помог команде победить.

8. Анастасия МЕРКУШИНА: «Настало время сменить биатлонную винтовку на автомат». Украинская биатлонистка готова защищать родину.

9. Авиаудар по Яворовскому полигону. Уже 35 погибших и 134 раненых. Почти все пожары на территории Международного центра ликвидированы.

10. Экс-игрока Динамо осудили на 2 года за изнасилование пьяной женщины. Инцидент произошел в Исландии осенью минувшего года.

Источник — Sport.ua

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